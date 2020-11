Rosenkrieg des US-Filmstars – Johnny Depp verliert gegen englisches Boulevardblatt In einem Artikel vom Medium «The Sun» war behauptet worden, der US-Schauspieler habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Gegen den Verlag prozessierte Johnny Depp erfolglos. Philippe Zweifel tagesanzeiger

Entpuppten sich als Gift füreinander: Amber Heard und Jonny Depp. AP

Ist er doch ein Rüpel? Kürzlich gastierte Johnny Depp am Zurich Film Festival und das Publikum und die Filmjournalille waren begeistert. So nett! So bescheiden! Vergessen waren in diesem Moment die Schlagzeilen rund um den Prozess, den sich Depp im Sommer mit der englischen Boulevardzeitung «The Sun» leistete. Der 57 Jahre alte Schauspieler hatte gegen die Zeitung wegen eines Artikels geklagt, in dem behauptet wurde, er habe seine Ex-Frau Amber Heard körperlich misshandelt. Nun hat der Londoner High Court in einem 128 Seiten langen Urteil zugunsten des englischen Verlags entschieden. Gemäss BBC begründete der zuständige Richter das Urteil damit, dass der betreffende «Sun»-Artikel «im Wesentlichen wahr» gewesen sei: «Ich bin zu diesem Schluss gekommen, nachdem ich sowohl die 14 Fälle, auf denen die Verteidigung aufgebaut ist, gründlich untersucht habe.» Nach englischem Recht lag die Beweislast bei dem Verlag, der eine womöglich verleumderische Behauptung aufgestellt hat.