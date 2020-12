Starautor gestorben – John le Carré ist tot Der britische Autor von Spionagethrillern starb 89-jährig an einer Lungenentzündung. Philippe Zweifel

John le Carré.

Der britische Schriftsteller John le Carré ist tot. Das teilte der Verlag Penguin Books am Sonntagabend mit. Le Carré, der mit bürgerlichem Namen David Cornwell hiess, war am besten für seine Spionage-Romane bekannt. Er starb bereits am Samstag an einer Lungenentzündung, wie der Verlag mitteilte. Er wurde 89 Jahre alt.

(In Kürze mehr)