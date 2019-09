Johann Wanners Leidenschaft für Weihnachtsschmuck

Eigentlich ist der Meister des Baumschmucks schon selbst in einem Alter, in dem andere längst ihre Zeit in ihren südlich gelegenen Zweithäusern verbringen. Nicht so Wanner. «Ich habe es mit einem Geschäftsführer versucht», sagt er. Das habe aber nicht geklappt.

Jetzt steht der 80-Jährige, dessen Frau vor eineinhalb Jahren verstorben ist, häufig wieder selbst im Laden und tut, unterstützt durch seine feminine, achtköpfige Crew, die ihn liebevoll umsorgt, das, was er am besten kann: mit Rat zur Seite stehen. Natürlich schmückt er keine Bäume mehr in der Höhe, weiss aber aus Distanz genau, wie und was wo zu hängen hat. Gelernt ist gelernt. Ausserdem: «Wer seine Nase mitten im Baum hat, hat keinen Überblick.»

Wie alles begann

Angefangen hat der rüstig wirkende Wanner mit dem Handel antiker Perserteppiche am Totentanz. Dies war auch anfänglich am Spalenberg noch so. Das änderte jedoch, nachdem «wir antiken Weihnachtsschmuck im Schaufenster präsentierten, der sofort weg war».

Die Nachfrage war gross – was er als Chance erkannte. Das Weihnachtshaus mit handgemachtem Weihnachtsschmuck war geboren. Wanner wurde zum Meister der Weihnachtswelten, dekorierte viele Bäume überall auf der Welt, für staatliche Institutionen, Private und Königshäuser, schmückte Geschäftsbetriebe und kulturelle Einrichtungen wie etwa die Galerie Lafayette in Paris. «Dies war der Grundstein des Erfolgs.»

Grösster Kunde war die Lufthansa, die 22000 Weihnachtspäckchen für ihre Kunden bestellte. Wanner exportiert seine Ware in die ganze Welt. Wie lange er dies mittlerweile schon tut, erzählt eine Anekdote: Eine ältere Frau, die das Geschäft besuchte, sagte, dass sie schon bei seinem Vater eingekauft habe. «Das ist nicht möglich», so Wanner. «Mein Vater hatte eine Buchbinderei. Auf jeden Fall wusste ich dann, wo ich stehe.»