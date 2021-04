Los emol – der BaZ-Podcast – Joël Thüring fordert den Rücktritt von Alain Berset In der ersten Folge des neuen Podcasts «Los emol» mit René Häfliger kritisiert der SVP-Grossrat den Bundesrat scharf. Aber auch Ronja Jansen sowie BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr haben einiges zu sagen. Marcel Rohr

Immer eine klare Meinung, auch im neuen BaZ-Podcast: SVP-Grossrat Joël Thüring. Foto: Dominik Plüss / Tamedia AG

«Das jüngste Versagen von Alain Berset in der Corona-Krise ist legendär», sagt Joël Thüring. Der Basler SVP-Grossrat fordert den Rücktritt des SP-Bundesrats. Wie gewohnt äussert sich Thüring pointiert, nicht nur zur Pandemie. Damit schafft man sich in den Zeiten von Social Media nicht nur Freunde. «Da kann es schon mal brenzlig werden im Ausgang», fügt Thüring an, «aber ich weiss mich zu wehren.»

Joël Thüring zählt neu zum Kreis der BaZ-Kolumnisten, ebenso wie Ronja Jansen (Lesen Sie hier ihr erstes Meinungsstück). Die 26-jährige Frenkendörferin ist als Präsidentin die starke Stimme der Juso Schweiz. Sie sagt: «Mich stimmt es nachdenklich, wenn man ständig darauf hingewiesen wird, dass man eine dicke Haut haben sollte, wenn man sich öffentlich exponiert und eine klare Meinung vertritt.»

Thüring und Jansen: Zwei Persönlichkeiten, die sich gerne in der Öffentlichkeit positionieren. Und die auch im neuen Podcast «Los emol» bei Moderator René Häfliger heisse Themen wie Lohngleichheit oder Anti-Terror-Gesetz auf den Punkt bringen. (baz)

Bekämpft den Terrorismus und streitet sich im Podcast: Juso-Präsidentin Ronja Jansen. Foto: Peter Klaunzer / Keystone

