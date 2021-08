17 Songs von Basler Promis – Joël Thüring Ein italienischer Gassenhauer, Pop aus den 1980er-Jahren und viel Rap: Die Songauswahl des SVP-Grossrats zeichnet sich durch ihre Vielfalt aus. Julia Konstantinidis

Wichtiger als der Stil ist Joël Thüring, dass ihn die Musik, die er hört, mitreisst. Sehr gut funktioniert dies bei Rap-Songs. Foto: Florian Bärtschiger

In der Politik hat der SVP-Grossrat Joël Thüring meist eine dezidierte Meinung. Geht es um Musik, legt er sich nicht fest. «Mein Musikgeschmack ist sehr vielfältig, weshalb ich keine favorisierte Richtung habe», schreibt Thüring im Begleittext zu seiner Songauswahl. Viele Leute seien oft überrascht, dass er gerne Rap-Musik höre. Ein Lied müsse ihn mitreissen, «das gelingt bei Rap-Musik meistens am allerbesten». Für die BaZ-Playlist hat sich der 37-Jährige von der momentanen Jahreszeit inspirieren lassen: «Im Sommer dürfen es auch alte Sommerhits sein, die mich dann an vergangene Zeiten erinnern. Häufig verbinden mich diese Songs mit einem speziellen Ereignis, auf welches ich gerne zurückblicke.»

«Bonbon» – Era Istrefi, 2015

«Franchise» – Travis Scott, 2017

«California Dreamin’» – The Mamas and the Papas, 1965

«Un estate italiana» – Gianna Nannini & Edoardo Bennato, 1990

«Ohne mein Team» – Bonez MC & RAF Camora, 2016

