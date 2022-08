Wichtiger politischer Sieg – US-Kongress verabschiedet Klima- und Sozialpaket Der Senat hatte am Sonntag mit hauchdünner Mehrheit für das Paket gestimmt, das neben den Milliarden für den Klimaschutz auch 64 Milliarden Dollar für das Gesundheitswesen vorsieht. Nun muss Biden das Gesetz noch unterzeichnen und damit in Kraft setzen.

Joe Biden kann sich freuen: Der Kongress billigte seine Klima- und Sozialvorlage mit 220 zu 207 Stimmen. AFP

Der US-Kongress hat ein Gesetzespaket über Milliardeninvestitionen in den Klimaschutz und Sozialbereich verabschiedet. Nach dem Senat stimmte am Freitag auch das Repräsentantenhaus dem sogenannten Inflationsbekämpfungsgesetz zu. In beiden Kammern kamen alle Stimmen für das Gesetz von den Demokraten von US-Präsident Joe Biden, alle Stimmen dagegen stammten aus den Reihen der Republikaner.

Das Gesetz sieht unter anderem rund 370 Milliarden Dollar für Energiesicherheit und Klimaschutz vor. Die Vorlage passierte die Kongresskammer mit einer Mehrheit von 220 zu 207 Stimmen. Der Präsident hatte ursprünglich ein deutlich grösseres Klima- und Sozialpaket angestrebt, seine Pläne aber angesichts von parteiinternem Widerstand deutlich zusammenstreichen müssen. Das nun beschlossene Gesetz stellt gleichwohl die grösste Investition in den Kampf gegen die Erderwärmung in der US-Geschichte dar.

Biden kämpft mit schlechten Zustimmungswerten

Dass das Gesetz allerdings überhaupt verabschiedet wurde, ist für den Präsidenten ein beachtlicher Erfolg – bis vor kurzem wurde damit kaum noch gerechnet. Biden kämpft seit langem mit schlechten Zustimmungswerten. Im November stehen in den USA Kongresswahlen an. Den Republikanern werden gute Chancen ausgerechnet, die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu erobern.

AFP/SDA/sys

