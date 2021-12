Kolumne von Markus Somm - Joe Biden lud zum unnötigsten Gipfel der Epoche

Jeder Staatschef durfte drei Minuten reden: US-Präsident Joe Biden (l.) und US-Aussenminister Antony Blinken am per Video durchgeführten «Gipfel für Demokratie» im Weissen Haus (9. Dezember 2021). Foto: Susan Walsh (AP, Keystone)

Wer in Washington mit einem Senator ins Gespräch kommen will, um etwa für sein Unternehmen ein Anliegen einzubringen, der zahlt schon allein für den Termin oft fünfstellige Dollarbeträge – so gesehen, hat es etwas Ironisches, wenn nicht Verlogenes, wenn US-Präsident Joe Biden zum Demokratiegipfel ruft, wo Staatschefs darüber diskutieren sollen, wie man unter anderem Korruption bekämpft. Vielleicht kehren die USA zuerst einmal vor der eigenen Tür?

Selten gab es eine groteskere Veranstaltung. 110 Staatschefs nötigten die amerikanischen Diplomaten vor die Kamera, darunter unseren Bundespräsidenten Guy Parmelin, um am Donnerstag und Freitag eine Art virtuelles Seminar durchzuführen, wo die Amerikaner – so die Übungsanlage – den Rest der freien Welt darüber belehrten, was denn Demokratie zu bedeuten habe. Vielen Dank für die Nachhilfestunde. Wir haben das dringend gebraucht.