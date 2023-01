Umgang mit Regierungsakten – Joe Biden liess auch in seiner Garage geheime Dokumente liegen Der US-Präsident bewahrte an mindestens drei Orten Geheimdokumente auf, die dort nicht hingehörten. Zu diesem Schluss kommen seine Anwälte. Doch noch sind viele Fragen unbeantwortet. Fabian Fellmann aus Washington

Die Liste der Fragen an Joe Biden zu seinem Umgang mit Geheimakten wird mit jedem Tag länger, doch noch immer bleiben viele unbeantwortet. Der Präsident selbst sagte bisher nur, er wisse nicht, warum hochgeheime Regierungsdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident in einem seiner Privatbüros aufgetaucht sind.

Inzwischen dreht sich die Kontroverse nicht mehr nur um dieses eine Bürozimmer bei einem Thinktank in Washington, sondern um mindestens zwei weitere Orte. Nach dem ersten Fund Anfang November haben Bidens Juristen in Absprache mit dem Justizministerium auch das Heim des Präsidenten in Delaware sowie sein Strandhaus in Rehoboth Beach durchkämmt, wie der Rechtsberater des Präsidenten, Richard Sauber, am Donnerstag mitteilte. Die beiden Häuser sind jene Orte, an die Biden 2017 Unterlagen schicken liess, als seine Amtszeit als Barack Obamas Vizepräsident endete. Am Mittwochabend haben die Juristen die Suche nun abgeschlossen.

Privathaus und Strandhaus durchkämmt

In Bidens Garage in Delaware sei nun «eine kleine Anzahl» von geheimen Akten der Obama-Biden-Regierung zum Vorschein gekommen, teilte Richard Sauber, ein Rechtsberater des Präsidenten, am Donnerstag mit. Ein weiteres Dokument von einer Seite sei in «eingelagertem Material» in einem weiteren Raum neben der Garage aufgetaucht. Das Strandhaus hingegen sei sauber gewesen. Die Juristen hätten sämtliche Funde umgehend gemeldet und dem Justizministerium ausgehändigt, mit dem das Weisse Haus vollumfänglich kooperiere.

Mit dem Verweis auf den Respekt der ordentlichen Verfahren versucht das Weisse Haus, die Kontroverse um den Dokumentenfund und Bidens Umgang damit zu entschärfen. Und es versucht, Distanz zu Donald Trump zu markieren. Dieser hatte nach dem Ende seiner Amtszeit mehrere Kisten mit teilweise hochgeheimen Akten in seinem Anwesen in Mar-a-Lago versteckt und die Herausgabe an das Nationalarchiv so lange verweigert, bis die Bundespolizei FBI dort eine Razzia durchführte. Vor dem Hintergrund dieses beispiellosen Vorgehens gegen einen ehemaligen Präsidenten sind die jüngsten Nachrichten über Biden politisch besonders brisant.

Erst zwei Monate später informiert

Allerdings verweigert das Weisse Haus auch die Antwort auf eine ganze Reihe von Fragen mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen. Die Akten in Bidens Washingtoner Büro wurden bereits am 2. November gefunden. Publik wurde das jedoch erst nach mehr als zwei Monaten, vor allem erst nach dem Zwischenwahltermin vom 8. November, und auch das nur dank Lecks an mehrere Fernsehstationen. Als Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch Fragen dazu mit beredtem Schweigen beantwortete, erinnerte sie ein CBS-Korrespondent an Bidens Versprechen. «Ich werde Fehler begehen», hatte der Präsident bei seinem Amtsantritt gelobt. «Wenn ich einen mache, werde ich ihn eingestehen.»

Fragen muss sich auch das Justizministerium gefallen lassen. Die Biden-Dokumente waren dort bereits bekannt, als Justizminister Merrick Garland Mitte November im Fall Trump einen Sonderermittler einsetzte. Im Fall Biden hingegen betraute er bisher lediglich einen Bundesanwalt mit Abklärungen. Um den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden, wählte Garland immerhin einen Bundesanwalt aus, der noch von Donald Trump eingesetzt worden war.

Es liegt auf der Hand, dass die Republikaner nun auch im Fall Biden die Einsetzung eines Sonderermittlers fordern. Zudem werden sie ihre neue Mehrheit im Repräsentantenhaus nutzen, um zu untersuchen, ob das Justizministerium mit Biden pfleglicher umging als mit Trump – eine der alten Klagen des früheren Präsidenten.

Für Biden kommen die schlechten Nachrichten zur Unzeit. Nach dem US-Abzug aus Afghanistan waren seine Umfragewerte in den Keller gefallen, und eben erst schien er eine Trendwende geschafft zu haben: Langsam steigt die Zustimmung zu seiner Amtsführung wieder, inzwischen liegt sie gemäss dem Statistikdienst Fivethirtyeight bei knapp über 44 Prozent, so hoch wie zuletzt vor fast eineinhalb Jahren.

Inwiefern die jüngste Kontroverse darauf durchschlagen wird, ist offen. Doch in der Regel zahlt es sich in der amerikanischen Politik eher aus, einen Fehler einzugestehen und um Vergebung zu bitten, als zu schweigen. Das gilt besonders für Biden, der mit Kritik an seinem Vorgänger in der Dokumentenaffäre nicht zurückgehalten hatte. «Wie konnte das nur geschehen? Wie konnte sich jemand so unverantwortlich verhalten?», hatte Biden in einem Fernsehinterview kommentiert.

