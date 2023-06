Neuer Anlauf mit neuer Ausrichtung – Jobfactory wehrt sich gegen Bankrottgerüchte Einem jüngsten Medienbericht zufolge soll das Basler Sozialunternehmen kurz vor dem finanziellen Kollaps stehen. Was ist dran an dieser Aussage? Dorothea Gängel

Im Januar 2022 eröffnete die Jobfactory einen Pop-up-Store in der ehemaligen Hauptpost. Foto: Dominik Plüss

Wie steht es um die Jobfactory? Gemäss einem Medienbericht soll das Basler Unternehmen, das junge Menschen beim Einstieg in das Berufsleben unterstützt, kurz vor dem finanziellen Kollaps stehen. So habe der Betrieb 2022 einen Verlust von 1,2 Millionen Franken ausgewiesen. Darüber hinaus habe die Revisionsgesellschaft in ihrem Bericht zum Jahresabschluss «wesentliche Unsicherheiten» festgestellt und «erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Geschäftstätigkeit» geäussert.