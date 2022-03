Mandat für Vorgänger Wessels – Wo ist Esther Kellers Sinn für Transparenz geblieben? Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats sind nicht erfreut. Deren Präsident Christian von Wartburg (SP) beklagt fehlende Richtlinien bei externen Vergaben. Sebastian Briellmann Leif Simonsen

Kluger Schachzug – oder Ämtlischacher zwischen zwei, die sich mögen? Hans-Peter Wessels und Esther Keller. Foto: Twitter/estherkellerBS

Esther Keller, die durchaus erfolgsverwöhnte grünliberale Baudirektorin, musste an der Fasnacht, vielleicht zum ersten Mal (sehen wir von Baumliebhabern einmal ab), so etwas wie Gegenwind erfahren. Das Programm der Schnitzelbänggler enthielt dann doch mehr als nur ein paar Verse, die ihre Arbeit kritisch beurteilten. Natürlich, das ist auch immer eine Ehre, aber bei der Exekutivpolitikerin, die sich immer explizit für ein kollegiales Miteinander starkmacht, wirkt es in der Nachbetrachtung doch ein bisschen wie ein Vorbote für das, was diese Woche noch kommen sollte.