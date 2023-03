Was wir lesen – Joan Didion: «Blaue Stunden» Unsere Autorin wird nicht müde von diesem Buch – in dem es um viel Schmerz geht. Nina Kunz (Das Magazin)

Foto: DM

Gestern habe ich mich an den Zürichsee gesetzt und in den Memoiren von Joan Didion gelesen. Es war zum ersten Mal in diesem Jahr so warm, dass man den Mantel offen tragen konnte, und die Wellen schwappten rhythmisch ans Ufer.