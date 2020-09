Nachruf auf Oscar-Regisseur – Jirí Menzels Land war sein Nährboden Er war Mitbegründer der tschechischen Nouvelle Vague und ein Meister des Ketzertums. Nun ist Jirí Menzel mit 82 Jahren gestorben. Christoph Schneider

Jirí Menzel glich seinen Helden in seiner Widerborstigkeit. Am Samstag ist der Regisseur gestorben. Foto: Reuters

Ach, diese liebenswerten, unheroischen Helden in den Filmen des tschechischen Regisseurs Jirí Menzel, der am Samstag im Alter von 82 Jahren starb. Sie sind von so duldsamer Natur und immer so ausgesucht höflich. So friedfertig und gesittet und von philosophischer Beredsamkeit. Ihresgleichen werden wir nicht mehr sehen.