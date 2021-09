Gefährliches Formel-1-Duell - Jetzt wirds dreckig

Formel-1-Duell Lewis Hamilton vs. Max Verstappen – Jetzt wirds dreckig In Monza dankte Hamilton Gott dafür, den Unfall mit seinem Rivalen Verstappen überlebt zu haben. Nun legt auch der Weltmeister seine Zurückhaltung ab. Er weiss, wie es geht. René Hauri

Gerieten schon in Barcelona aneinander und hatten sich nicht viel zu sagen: Lewis Hamilton (rechts) und Herausforderer Max Verstappen. Foto: Imago Images

Plötzlich geht es in diesem Duell auch noch um Leben und Tod. Als würde nicht schon genug überhitzt und überhöht im mitunter brachialen Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton um die Krone der Formel 1.

Nachdem in Monza vor zwei Wochen der Red Bull von Verstappen auf den Mercedes von Hamilton gerollt war, über dem Kopf des Siebenfachweltmeisters zu liegen kam und sich dieser aus dem Cockpit gemüht hatte, sprach bei der Medienkonferenz ein nachdenklicher Hamilton ins Mikrofon. «Ich bin dankbar, dass ich noch hier bin, und ich fühle mich gesegnet, dass heute offensichtlich jemand auf mich aufgepasst hat», sagte der gläubige Brite mit einer Menge Pathos in der Stimme. «Erst wenn du so etwas erlebst, wird dir bewusst, wie zerbrechlich das Leben eigentlich ist.» Und auch noch: «Ich danke Gott für den Halo, der wohl letztendlich mich und meinen Nacken gerettet hat.»