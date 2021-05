Massives Sparpaket für Reinach – Jetzt wird (fast) überall gespart Der Einwohnerrat stimmte für eine dringliche Motion über harte Einschnitte bei den Gemeindeausgaben. Tobias Gfeller

Beim Sparpaket wird vor keinen Sparten haltgemacht – auch nicht vor der Kultur und damit dem Kultur- und Begegnungszentrum Treffpunkt Leimgruberhaus. Foto: Dominik Plüss

«Ergebnisverbesserungsmassnahmen» – was harmlos tönt, ist das umfassendste Sparprogramm, das sich die Gemeinde Reinach je gegeben hat. «Einzigartig» nannte es Einwohnerrat Christoph Layer (GLP). «Herbe Einschnitte», meinten andere. Noch steht im Detail nicht fest, wo genau Reinach sparen wird. Dies entscheidet sich erst an der Juni-Sitzung des Einwohnerrats – dann, wenn sämtliche von der Planungskommission (Plako) vorgeschlagenen Massnahmen vom Gemeinderat als Einzelanträge vorgelegt werden. Das Votum des Einwohnerrats ist aber klar: Nur die drei grünen Mitglieder stimmten gegen die dringliche Motion, in der die 118 Massnahmen zusammengefasst sind.