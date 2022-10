Bahnhof Liestal – Jetzt wird die neue Passerelle gebaut Die neue Passerelle soll ab Ende 2023 das Schwieri-Quartier im Osten des Bahnhofs Liestal mit dem Stedtli verbinden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag. Nächstes Jahr wird die Strecke Basel-Olten zu diesem Zweck für eine Zeit gesperrt werden. Karoline Edrich

Im Rahmen des Projekts Vierspurausbau Liestal wird nun die neue Passerelle realisiert. Foto: Lucia Hunziker

Am Montag, 31. Oktober, starten die SBB die Vorarbeiten für die neue Passerelle Schwieri. Diese soll 3,20 Meter breit werden und ab 2023 das Schwieri-Quartier im Osten des Bahnhofs mit dem Liestaler Stedtli verbinden. Ziel sei es, die tragenden Elemente nächstes Jahr über Pfingsten einzubauen, schreiben die SBB in ihrer Medienmitteilung, wofür die Linie Basel-Olten komplett gesperrt werden müsse. Nach der Eröffnung soll die Passerelle 2023 in einem ersten Schritt auf der Seite des Stedtli nur via Treppe zugänglich sein. Die Rampe folgt 2024.

Die alte Passerelle musste wegen der Verbreiterung des Burggrabens im Mai 2021 abgerissen werden. Eine neue Überführung wollten die SBB im Sommer 2021 in Betrieb nehmen. Aufgrund von Einsprachen lagerte das verfahrensführende Bundesamt für Verkehr (BAV) die Planung der Passerelle Ende 2018 aus dem Vierspurausbau-Dossier aus und sistierte deren Bewilligungsverfahren. Währenddessen beauftragte das BAV die SBB, zusätzliche Abklärungen zu treffen und alternative Varianten zu prüfen. Aus diesen Abklärungen sei der Plan für die neue Passerelle entstanden, erklären die SBB.

So soll der «Schwieristeg» der künftigen Orisstege aussehen. Foto: zvg

Im Sommer 2023 sollen ausserdem die Orisstege in Betrieb gesetzt werden. Diese sollen die Quartiere Sichtern und Schwieri stufenfrei und somit behindertengerecht miteinander verbinden. Die SBB führen dieses Projekt im Auftrag der Stadt aus, die rund 3,2 Millionen Franken investiert hat. Die beiden Abschnitte «Sichternsteg» und «Schwieristeg» sollen wiederum zu den geplanten Unterführungen Sichtern und Oristal führen. So wollen die SBB eine barrierefreie Fortbewegung durch den Bahnhof ermöglichen.

