Wegen Gewalt und Drogen – Jetzt wird die Dreirosenanlage mit Kameras überwacht Die Basler Kantonspolizei reagiert auf die zunehmende Gewalt und den Drogenhandel auf der Dreirosenanlage. Vor Ort sollen Videokameras installiert werden. Sebastian Schanzer

Auf der Dreirosenanlage werden Videokameras installiert. Foto: Dominik Plüss

Zu Videoüberwachungen im öffentlichen Raum greift die Polizei nur in Ausnahmefällen, nämlich dann, wenn selbst eine häufige und deutliche Präsenz von Patrouillen nicht die gewünschte Wirkung erzielt. Die Dreirosenanlage erfüllt dieses Kriterium offenbar. Denn wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) des Kantons Basel-Stadt am Donnerstag mitteilt, will die Kantonspolizei dort «so rasch wie möglich» eine Videoüberwachungsanlage installieren.

Die Videoüberwachung diene sowohl der Prävention als auch der Strafverfolgung, das heisst, das Videomaterial kann dazu verwendet werden, Delikte aufzuklären und Täter oder Täterinnen ausfindig zu machen.

Videoüberwachungen im öffentlichen Raum werden aus Gründen des Datenschutzes selten installiert. Das Gesetz erlaube die Videoüberwachung im öffentlichen Raum «nur zum Schutz von Personen und Sachen vor strafbaren Handlungen beziehungsweise zur Verfolgung solcher strafbarer Handlungen», wie das JSD schreibt. Vor der Inbetriebnahme werde ein entsprechendes Reglement verfasst und dem Datenschutzbeauftragten zur Vorabkontrolle unterbreitet.

Letztmals wurde eine stationäre Videoüberwachung im Sommer 2021 an der Uferstrasse installiert, nachdem es auf dem Hafenareal zu Ausschreitungen und Delikten gekommen war. Im darauffolgenden Oktober wurden die Kameras wieder abmontiert. Parallel zu den Videokameras würden Arbeitsgruppen auch bauliche Anpassungen oder neue Beleuchtungskonzepte prüfen - «nicht zuletzt vor dem Hintergrund der bevorstehenden Bauarbeiten am Rheintunnel», heisst es in der Mitteilung.

