Krank zur Arbeit? – Jetzt wird Covid zum normalen Schnupfen Bei Roche bleiben Masken Pflicht, bei Novartis nicht: Mit der Rückkehr zur normalen Lage übergibt der Bund das Zepter den Arbeitgebern. Es zeichnet sich ein Wildwuchs ab. Eva Novak

Ob im Büro Masken getragen werden müssen, sollen künftig die Arbeitgeber entscheiden. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Nach zwei Jahren Pandemie sollen am Freitag die letzten Einschränkungen fallen. Der Bundesrat will von der besonderen Lage zur Normalität übergehen. Damit fällt die Maskenpflicht im ÖV, und Corona-Kranke müssen sich nicht mehr isolieren. Nicht mehr der Bund ist zuständig, Massnahmen zum Schutz der Menschen am Arbeitsplatz zu erlassen. Sondern die Arbeitgeber.

Diese werden die Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz, die sie in den letzten zwei Jahren entwickelt haben, «wo nötig auch weiterhin anwenden», sagt Fredy Greuter vom Schweizerischen Arbeitgeberverband.

Nestlé und Roche halten an Masken fest

Doch die Meinungen darüber, was wo nötig ist und was nicht, gehen auseinander. Etwa in Sachen Maskenpflicht. Einige Unternehmen sind lieber auf der sicheren Seite, wie Nestlé: «Uns ist wichtig, dass sich unsere Mitarbeitenden am Arbeitsplatz auch in Zukunft sicher fühlen», sagt Sprecherin Inge Gratzer. Massnahmen wie das Tragen einer Maske und die Verwendung von Desinfektionsmittel sowie Abstandsregelungen blieben deshalb bis auf weiteres bestehen.

Auch Roche hält «aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen» vorläufig an der Maskenpflicht fest – laut Sprecherin Nina Mählitz unabhängig davon, wie der Bundesrat entscheidet. Grund dafür sei nicht nur der Schutz der Gesundheit der Mitarbeitenden, sondern auch die Sicherstellung der Geschäftstätigkeit, «insbesondere der Produktion lebensnotwendiger Medikamente und Diagnostika».

Andere Firmen setzen auf Eigenverantwortung

Konkurrent Novartis hingegen hat die Maskenpflicht in den Büros bereits aufgehoben. «Wir zählen auf die Vernunft unserer Mitarbeitenden, dass sie beim Umgang mit besonders gefährdeten Personen weiterhin Vorsicht walten lassen und auf freiwilliger Basis eine Maske anziehen», sagt Sprecherin Anna Schäfers.

Ähnlich durchzogen ist das Bild in anderen Branchen. Die einen haben bereits liberalisiert, wie die UBS, in deren Gebäuden die Maskenpflicht schon gefallen ist. Andere warten den Entscheid des Bundesrats ab, wie die Credit Suisse. Sprecher Ronnie Petermann will sich noch nicht in die Karten blicken lassen: «Wir werden voraussichtlich gegen Ende Woche zuerst unsere Mitarbeitenden über die aktuelle Situation und das weitere Vorgehen informieren», erklärt er.

Swisscom plant nach Auskunft von Sprecherin Sabrina Hubacher ebenfalls, ab Freitag «in einen Normalzustand überzugehen». Aktuell wird noch bei Meetings oder Workshops empfohlen, Masken zu tragen, wenn Abstände nicht konsequent eingehalten werden. Ebenso den Mitarbeitenden in den Swisscom-Shops, wenn Kunden auch eine Maske tragen.

Dem SBB-Personal werden Masken zur Verfügung gestellt, ohne dass sie getragen werden müssten – bis auf weiteres, wie Sprecher Martin Maier sagt. Ähnlich tönt es aus dem Detailhandel: Masken könnten am Arbeitsplatz weiterhin freiwillig getragen werden und würden wie bisher kostenlos zur Verfügung gestellt, erklärt Coop-Sprecher Kevin Blättler. In der Produktion und Logistik hingegen sei eine Maskenpflicht weiterhin möglich.

Auch Gesundheitseinrichtungen wie das Inselspital in Bern behalten diese bei. Das Kriterium seien die Fallzahlen, heisst es auf Anfrage. Solange diese hoch seien, trage das Personal weiterhin Masken, um die vulnerablen Patientinnen und Patienten besser zu schützen.

Braucht es bald wieder ein Arztzeugnis?

Ebenso unterschiedlich handhaben die einzelnen Unternehmen und Branchen den Umgang mit Covid-Erkrankten. Über den Grundsatz, dass diese weiterhin zu Hause bleiben sollen, sind sich zwar alle einig. Doch ab wann müssen sie ein Arztzeugnis vorweisen? Bei der UBS nach krankheitsbedingter Abwesenheit von 5 Tagen, egal, ob wegen Corona oder nicht. Bei Swisscom wird es künftig nach 7 Tagen ein Zeugnis brauchen, während bisher eine Isolationsanweisung des Contact-Tracings reichte. Novartis wiederum verlangt Arztzeugnisse generell nur bei Verdacht auf Missbrauch.

Die Gewerkschaft Unia erwartet von Arbeitgebern eine kulante Haltung, wenn etwa wegen Überlastung von Arztpraxen nicht sofort ein Arztzeugnis vorgelegt werden kann. Viele Unternehmen hätten diese Kulanz bereits walten lassen, sagt Fredy Greuter unter Berufung auf eine Kurzumfrage des Arbeitgeberverbandes. Dieser empfiehlt seinen Mitgliedern, auch künftig nach unbürokratischen Lösungen zu suchen. In einer Übergangsphase könnte beispielsweise das Vorzeigen eines positiven Testresultats als Alternative zum Arztzeugnis reichen.

Wo vertraglich das Einholen eines Arztzeugnisses mit der Krankentaggeldversicherung vereinbart wurde, werde man diese vereinbarten Regeln aber beachten oder kurzfristig neue Vereinbarungen treffen müssen, so Greuter. Dies, weil das Arztzeugnis bei den Versicherungen in vielen Fällen Grundlage für die Zahlung von Krankentaggeldleistungen darstellt.



Mit Husten zur Arbeit «ist nicht mehr cool» Infos einblenden

Wer krank ist, soll zu Hause bleiben, um andere nicht anzustecken: Das gilt nach Patrick Mathys, Leiter Krisenbewältigung beim Bundesamt für Gesundheit, auch, wenn die vom Bund verordneten Covid-19-Massnahmen aufgehoben sind. Unabhängig davon führt die Pandemie bei Firmen und ihren Angestellten zu einer Sensibilisierung. Dies stellt Thomas Brändli fest. Er ist Projektleiter bei der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz. «Rückmeldungen von Unternehmen zeigen, dass Angestellte dank Homeoffice häufiger von zu Hause aus arbeiten», sagt er. Auch in Berufen, wo dies nicht möglich sei, habe die Sensibilisierung zugenommen und das Geschäftsleben nachhaltig verändert: «Es ist nicht mehr cool, mit Husten, Fieber und einem Kratzen im Hals zur Arbeit zu gehen.» Homeoffice werde deutlich häufiger genutzt. Brändli hinterfragt aber, ob dies immer sinnvoll ist. So hätten einzelne Unternehmen festgestellt, dass die Absenzenrate dank Homeoffice sinkt. Denn die Hemmschwelle, trotz Krankheit zu Hause zu arbeiten, liege tiefer. Aus arbeitsrechtlicher Sicht gelten nach Aufhebung der Corona-Bestimmungen wieder die gleichen Regeln wie vor der Pandemie. Diese sehen allerdings eine Fürsorgepflicht vor. So weit betrieblich möglich und zumutbar, können daraus auch Schutzvorkehrungen gegen Covid-19 abgeleitet werden – so zum Beispiel regelmässiges Lüften, Abstandhalten und das Bereitstellen von Desinfektionsmitteln. Dies vor allem, wenn besonders gefährdete Personen betroffen sind. (ki/eno)

Eva Novak ist Wirtschaftsredaktorin bei Tamedia. Die langjährige Bundeshausjournalistin und studierte Historikerin beobachtet die Wirtschaftspolitik direkt aus Bern. Mehr Infos @ev_novak

