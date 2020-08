TV-Kritik SRF-«Club» – Jetzt will Vernazza nicht mehr von «Durchseuchung» sprechen Der viel kritisierte St. Galler Infektiologe versuchte sich im «Club» auf SRF aus der Schusslinie zu nehmen. Seinen Standpunkt änderte er nicht. Felix Straumann

Foto: Screenshot SRF

Es ist der Albtraum jeder Diskussionsrunde: Ausgerechnet der kontroverse Gesprächsgast distanziert sich gleich zu Beginn von seinen früher gemachten Aussagen, über die in der nächsten Stunde eigentlich hätte debattiert werden sollen. So geschehen im «Club» auf SRF. «Das Wort Durchseuchung habe ich nie verwendet», behauptete Pietro Vernazza bereits nach zweieinhalb Minuten. Ein denkbar schlechter Einstieg in eine Diskussion mit dem Titel «Corona Plan B – Durchseuchen oder eindämmen?»