Engpässen wegen starken Regens – Jetzt werden Salate knapp – und teurer Lidl informiert seine Kunden über Lieferschwierigkeiten beim Gemüse. Händler rechnen mit Preiserhöhungen. Erich Bürgler

Wegen des schlechten Wetters gibt es weniger Schweizer Salat. Auch bei ausländischem Gemüse ist das Angebot knapp. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Discounter Lidl hat in den Gemüseabteilungen neue Schilder aufgehängt. Dabei wirbt er nicht etwa mit aktuellen Aktionen. Der Händler informiert seine Kundinnen und Kunden über Probleme in der Beschaffung von Frischwaren. «Lieferengpässe Gemüse» steht in Grossbuchstaben. Wegen der schweizweiten starken Regenfälle der vergangenen Wochen könne es bei einigen Gemüsesorten zu Engpässen kommen.

Lidl sei nicht täglich von den Engpässen betroffen, sagt eine Sprecherin des Discounters. Dennoch habe man sich entschieden, die Kunden im Sinne der Transparenz über die Probleme zu informieren. «Das Unwetter macht sich bei uns momentan vor allem bei der Verfügbarkeit von Schweizer Tomaten und Salaten bemerkbar», sagt die Sprecherin.