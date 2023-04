Berlins neuer Kulturchef – Jetzt verteilt ein Plattenboss die Millionen Erstmals seit 20 Jahren regiert die CDU wieder die Stadt Berlin. Mit dem Musikmanager Joe Chialo übernimmt ein ungewöhnlicher Mann die Kultur. Dominique Eigenmann aus Berlin

Quereinsteiger mit Faible für junge Kultur: Joe Chialo wird in Berlins neuer Stadtregierung Kultursenator. Foto: Philipp Znidar (Keystone)

Was Kultur angeht, ist Berlin kein Schiff, sondern ein Supertanker: Drei Opernhäuser und ein Ballett, sieben grosse Orchester, dreissig Theater, fünf Literaturhäuser, dreissig grosse Museen, sieben Gedenkstätten, alles üppig finanziert von Stadt und Bund, dazu Hunderte privater Clubs, Galerien und Kunstorte. Die viel geschmähte deutsche Hauptstadt mit ihren fast vier Millionen Menschen ist zumindest kulturell eine Weltmetropole.

Joe Chialo, ab Donnerstag neuer Kulturchef der Stadt, nennt diese gerne «unsere Schwerindustrie», den «sozialen und wirtschaftlichen Motor»: «Hier in Berlin geht es um richtig, richtig viel, wenn wir von der Kultur reden», sagte er diese Woche. Jedes vierte Unternehmen der Stadt verdiene sein Geld in der Kreativwirtschaft. 20’000 Menschen lebten hier professionell von der Kunst, 160’000 arbeiteten in der Branche. Mehr als 900 Millionen Euro kann Chialo dieses Jahr an die Berliner Kulturinstitutionen verteilen. Sein Amt ist ein Schlüsselressort, wenn auch ein heimliches.

Er sang in einer Heavy-Metal-Band

Der 52-Jährige wiederum ist ein ungewöhnlicher Mann für das Amt – und ein sehr ungewöhnlicher Mann für die CDU. Er wurde als Sohn eines Diplomaten aus Tansania in Bonn geboren und wuchs im Internat des katholischen Salesianer-Ordens in Köln auf. Nach der Matur machte er eine Lehre als CNC-Fräser, schmiss sein Politikstudium für die Musik, sang in einer Metal-Band, war Türsteher, machte schliesslich aber als Musikmanager Karriere.

Für den amerikanischen Riesen Universal Music baute er zwei eigene Plattenlabels auf, eines von ihnen fördert Musik aus Afrika. Daneben managte er unter anderem die Kelly Family. Drei Jahre lang war er zuletzt Senior Vice President für Zentraleuropa und Afrika.

Zur CDU kam er wegen Angela Merkel

Nach einem kurzen Intermezzo bei den Grünen in den 1990er-Jahren trat Chialo 2016 in die CDU ein, weil er die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel klasse fand. Dort füllt er sichtbar eine Lücke aus: Als cooler, urbaner Typ mit afrikanischen Wurzeln fällt er unter den christdemokratischen Anzugträgern stets auf. Er rennt und boxt, ist verheiratet mit einer Frau, die ebenfalls beruflich erfolgreich ist, hat eine Tochter – und ein Strahlen, das Freund und Feind im Nu entwaffnet. Der ehemalige Kanzlerkandidat Armin Laschet entdeckte sein Kommunikationstalent und hievte ihn bis ins Präsidium der CDU.

Was Chialo mit der Kultur in Berlin vorhat, erscheint hingegen noch ziemlich wolkig. Viel redete er im Vorfeld über Clubkultur, auch darüber, Staat und Markt besser zu verbinden. Kultur sei das «moderne Lagerfeuer», an dem sich die Stadtgesellschaft heute versammle, sagt er. Allzu brav muss man sich das aber nicht vorstellen: Berlin sei kein Luftkurort, meint Chialo, sondern ein Erlebnisort für Jugendliche und Kreative, die die Konfrontation suchten.

Als Quereinsteiger wird er es nicht leicht haben

In der Regierung geht ihm jede praktische Erfahrung ab. 2014 wurde schon einmal ein Quereinsteiger Kulturchef in Berlin: der Sozialdemokrat Tim Renner, lustigerweise derselbe Mann, der Chialo einst zu Universal geholt hatte. Renner wollte auch vieles anders machen, scheiterte aber krachend.

Trotz seines gewaltigen Budgets kann der Kulturchef im Grunde nicht viel bewegen. 95 Prozent seiner Mittel sind gebunden, das heisst, auf Jahre an die 70 wichtigsten Institutionen versprochen. Immerhin belaufen sich auch die freien Mittel noch auf 45 Millionen Euro.

Sein grösstes Defizit, weiss Chialo, ist die Hochkultur: «Wir haben hier wahnsinnige Museen, wir haben Opernhäuser, Theater, Galerien, und die leisten Grossartiges», sagt er. Nur kennen tut er sie kaum. Eine seiner wichtigsten Aufgaben wird es etwa sein, einen Nachfolger für den 80-jährigen Daniel Barenboim zu finden, der seit 30 Jahren die Staatsoper Unter den Linden leitet: «Das verlangt mir persönlich sehr viel Respekt ab.»

