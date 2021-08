Analyse zur Stunde null in Kabul – Jetzt verschwindet Afghanistan hinter dem Vorhang Nach dem amerikanischen Abzug können die Taliban ungestört von der Weltöffentlichkeit ihr «Islamisches Emirat» errichten. Anzeichen, dass sich die Terrororganisation tatsächlich gemässigt hat, gibt es nicht. Christof Münger

Taliban, Ausgabe 2021: Die selbst ernannten Gotteskrieger einer Eliteeinheit, ausgerüstet mit erbeutetem Kriegsmaterial, übernehmen den Flughafen von Kabul. Foto: Marcus Yam (Los Angeles Times via Getty Images)

Der letzte US-Soldat hat Kabul verlassen. Viele Afghaninnen und Afghanen konnten fliehen, aber längst nicht alle, die die neue Herrschaft der Taliban fürchten. Der Vorschlag aus Paris und London, beim Kabuler Flughafen eine Sicherheitszone zu errichten, um weiterhin die Ausreise zu ermöglichen, ist schwer umsetzbar. Denn welches Land ist bereit, die dafür notwendigen Soldaten in die afghanische Hauptstadt zu entsenden? So kurz nach dem desaströsen Exodus der weltweit am besten ausgerüsteten Streitkräfte?