Neue Baustellen und Sperrungen – Jetzt verschwinden die Trottoirs in der St.-Alban-Vorstadt Am Montag wird ein erster Strassenabschnitt wegen Bauarbeiten gesperrt. Die Umwandlung des Gebiets in Fussgängerachsen wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Ein Überblick. Simon Bordier

Der Strassenraum in der St.-Alban-Vorstadt soll mitsamt den schmalen Trottoirs eingeebnet und in eine Begegnungszone transformiert werden. Archivfoto: Pino Covino

Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) nimmt ein umstrittenes, mehrjähriges Projekt in Angriff: Am Montag beginnen die Arbeiten zur Umwandlung der St.-Alban-Vorstadt in eine Fussgängerachse, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. In der Folge sei die Vorstadt ab Montag teilweise für Autos gesperrt.