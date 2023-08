Jetzt und nicht in 40, 50 Jahren – Fundamentale Kritik an der Basler ÖV-Planung Die Gruppe «Plan Basel» und Mitstreiter kritisieren den zu geringen Einbezug der Bevölkerung in der Verkehrsplanung im Dreiland. Nun laden sie selber zum Konvent ein. Tobias Gfeller

Statt auf den Heilsbringer «Herzstück» in 30 Jahren zu hoffen, fordert die Gruppe «Plan Basel» jetzt Lösungen. Foto: Daniel Desborough

«Allschwil von Autoverkehr entlasten». In grossen roten Lettern verspricht ein Flyer, der in den vergangenen Tagen in vielen Allschwiler Briefkästen landete, Heilvolles. «Kostengünstig und rasch umsetzbar: Weniger Verkehr dank wirklich gutem ÖV!», heisst es im Untertitel weiter, bevor im Text eingangs optisch prominent gefragt wird: «Was ist los in Basel?»