Basler Margarethen-Bäume – Jetzt tötet sie nicht die Motorsäge, sondern der Pilz 8 der 17 von einer Fällung bedrohten Kugelahorne an der Margarethenstrasse in Basel sollen umgepflanzt werden. Baumpflegespezialisten bemängeln den Zeitpunkt. Martin Regenass

Die Stadtgärtnerei verpflanzt 2017 Jungbäume an der Burgfelderstrasse. Foto: Nicole Pont

«Die Chance, dass die Bäume die Umpflanzung in dieser Jahreszeit überleben, tendiert gegen null.» Das sagt Marcel Schweizer von der Gartengestaltung Marcel Schweizer AG in Riehen. Die Rede ist von den 17 Kugelahornen an der Margarethenstrasse, die wegen der behindertengerechten Umgestaltung der Tramhaltestelle am 2. August gefällt werden sollten.

Wie das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Freitag bekannt gab, sollen 7 der 17 von der Fällung bedrohten Kugelahorne am 9. August ausgegraben und in die Baumschule der Stadtgärtnerei eingepflanzt werden. Ein achtes Exemplar soll vor Ort umgepflanzt werden.