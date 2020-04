Netflix-Kultserie – Jetzt tobt der Krieg im «Haus des Geldes» Subtile Psychospielchen wie zu Beginn der Bankräuber-Story darf man in der vierten Staffel nicht erwarten. Dafür gibts geballte Action. Simon Bordier

Hat inzwischen Übung mit Raubüberfällen: Tokio (Úrsula Corberó)

In den ersten beiden Staffeln der Netflix-Serie «Haus des Geldes» konnte man trefflich darüber streiten, wer die Guten, wer die Bösen in dieser Räubergeschichte sind: Hat etwa die Diebesbande rund um den schlauen Sergio (Álvaro Morte), den alle «Professor» nennen, unsere Sympathien verdient? Die Diebe überfallen die staatliche Notendruckerei Spaniens und produzieren dort ihr eigenes Geld – Geld, das sonst gerne für die Rettung von Banken investiert wird. Oder fiebert man nicht doch eher mit der verletzlichen, aber gewieften Inspectora Raquel (Itziar Ituño), die den Räubern das Handwerk legen will?