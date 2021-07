Quereinsteigerin gründet Finanzinstitut – Jetzt startet die erste Schweizer Bank für Frauen Weil die Konkurrenz die Frauen vergisst, glaubt Angelyne Larcher an ihre Chance. Und sie hat ein ehrgeiziges Ziel. Jorgos Brouzos

Fea-Gründerin Angelyne Larcher: «Was heute schon auf dem Markt ist, funktioniert für viele Kunden nicht. Ich weiss, weshalb.» Foto: Urs Jaudas

Der Markt ist umkämpft. Zahlreiche Smartphone-Banken gingen in letzter Zeit an den Start. Ob Neon, Yapeal oder Yuh in der Schweiz. Hinzu kommen Revolut oder N26 aus dem Ausland. Die Auswahl ist gross – das Angebot aber oft austauschbar: eine App, eine Karte und günstigere Konditionen als bei den klassischen Banken.

Weiter nach der Werbung

Nun geht mit Fea Money, die ihren Sitz in Zürich hat, die nächste Smartphone-Bank an den Start. Sie unterscheidet sich vor allem in einem Punkt von der Konkurrenz: Laut eigenen Angaben handelt es sich um die erste Schweizer Banking-App für Frauen. Bei den anderen Angeboten gingen deren Bedürfnisse meist vergessen, so Gründerin Angelyne Larcher. «Sie zielen an der Realität, so wie wir diese in der Schweiz haben, vorbei», sagt sie.