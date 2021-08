Nach Elsässerstrasse-Prozess – Jetzt meldet sich das Vergewaltigungs-Opfer zu Wort Die Empörung nach dem Urteil gegen den Elsässerstrasse-Vergewaltiger ist gross. Daraus schöpft die Betroffene Mut. Mirjam Kohler

Tausende rufen zur Demonstration gegen das Urteil des Appellationsgerichts auf. Symbolbild: Pino Covino

Der Aufschrei war schweizweit und auch international gross: Das Basler Appellationsgericht senkte die Strafe für den Mann, der am 1. Februar 2020 gemeinsam mit einem Kollegen eine damals 33-Jährige vergewaltigte. Und gab dem Opfer eine Mitschuld an der Tat.

Wütend und empört zeigten sich Menschen im Internet und auch Basler Politiker und Politikerinnen. Diesen ganzen Trubel hat auch das Opfer mitbekommen. Die Opferberaterin und Expertin für sexualisierte Gewalt, Agota Lavoyer, fand deutliche Worte zur Tat und der angeblichen Mitschuld der Frau.

Sie forderte gegenüber «20 Minuten», dass Richterinnen und Richter besser geschult werden: «Ich wünschte, es wäre obligatorisch, dass auch Richterinnen und Richter über die psychosozialen und gesellschaftspolitischen Aspekte sexualisierter Gewalt, etwa über Psychotraumatologie, geschult werden. Eine Vergewaltigung kann ohne rohe Gewalt ausgeübt werden, nur eine Minute dauern und trotzdem massive lebenslange psychische Folgen für ein Opfer haben.»

Auf den Sozialen Medien teilte sie eine Nachricht, die sie vom Opfer bekommen habe.

«Diese Zeilen sind für euch alle, die sich solidarisiert haben: Bleibt laut, ihr werdet gehört und ihr gebt Mut und Zuversicht. Danke!», schreibt Lavoyer dazu. In der Nachricht an Lavoyer bedankt sich die Frau bei der Opferberaterin und allen anderen, die sich solidarisch gezeigt haben und die Täter-Opfer-Umkehr durch das Gericht nicht einfach so haben stehenlassen. «Es berührt mich sehr», schreibt sie. Und «Das gibt mir echt sehr viel Kraft, um weiterzukämpfen.» Sie sei enttäuscht über das Urteil, hoffe aber, dass auch andere Betroffene sich trauen, eine Anzeige zu machen.

Solidarität zeigen will man auch in Basel. In den Sozialen Medien wird zu einer Kundgebung am Sonntagnachmittag vor dem Appellationsgericht aufgerufen.

«Das ist eine völlig falsche Signalwirkung»

Doch nicht nur via Lavoyer, auch über ihre Anwältin Miriam Riegger wendet sich das Opfer an die Öffentlichkeit. «Zu Beginn, also kurz nach der Urteilsbegründung, hatte meine Klientin das Ausmass der Äusserungen des Gerichts noch gar nicht richtig realisiert», so die Anwältin. Die Worte der Gerichtspräsidentin hätte sie nicht richtig einordnen können. «Sprich, was ihr vom Gericht vorgeworfen wurde, dass sie angeblich eine Mitschuld an der schrecklichen Tat zu tragen haben soll», so Riegger gegenüber «20 Minuten».

Für die betroffene Frau sei es unverständlich, wie eine Richterin, «also sogar eine Frau», so etwas sagen könne. Sie mache sich «grosse Sorgen» für die Zukunft, dass man wegen eines kürzeren Rocks oder eines grösseren Ausschnitts verurteilt werde, man hätte einen sexuellen Missbrauch provoziert. «Das ist eine völlig falsche Signalwirkung», so Riegger.

«Nach Ansicht meiner Klientin werden darum viele betroffene Frauen sich in Zukunft noch weniger zu einer Anzeige trauen oder es sich mehr als zweimal überlegen, ob sie eine Anzeige erstatten oder nicht, weil sie dann immer damit rechnen müssen, ihnen werde eine Mitschuld angelastet», so die Opfervertreterin.Riegger stellt zudem klar, dass ihre Klientin äusserst schockiert darüber war, dass das Gericht in Frage gestellt habe, ob sie nach der Vergewaltigung psychische Folgen davon getragen habe.

«Meine Klientin hat versucht, die schreckliche Tat so gut es geht zu vergessen und zu verdrängen», schreibt die Anwältin in einem Mail. Als zweifache Mutter habe sie versucht, im Alltag zu funktionieren. «Meine Klientin leidet heute noch stark unter den Folgen dieser schlimmen Tat.»

