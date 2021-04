Die Jungen treffen ihre Freunde lieber real als virtuell beim Shisha-Rauchen. Foto: Dominique Meienberg

In der Waadt war die Website des Kantons völlig überlastet: Erstmals in der Schweiz konnten sich am Montag alle Erwachsenen einen Impftermin reservieren – selbst die 18-Jährigen. Der Kanton Uri will bald nachziehen und sogar den 16-Jährigen diese Möglichkeit bieten.

Damit lassen es diese Kantone zu, dass die Jüngeren mit den Älteren um einen Impftermin konkurrieren. Dabei sind es nach wie vor die Älteren, die nach einer Covid-19-Infektion öfter ins Spital müssen und auch öfter daran sterben: 451 Personen über 50 Jahren erlagen seit dem 1. März dem Virus. Unter 50 Jahren waren es zwei.