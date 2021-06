Nach dem Nein zum CO₂-Gesetz – Jetzt soll es ein verschmähter Plan richten FDP-Politiker machen einen brisanten Vorschlag: Sie wollen das Klima just mit der Version des CO₂-Gesetzes retten, welche 2018 als verwässert galt und die Debatte eskalieren liess. Adrian Schmid

Klimajugend ärgert sich über die FDP: Demonstration im Februar 2019 in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Der Klimabasar ist eröffnet: Seit das Volk vor einer Woche das CO₂-Gesetz versenkt hat, übertreffen sich Parteien und Politiker mit neuen Vorschlägen, wie die Schweiz das Klima schützen soll. Die neueste Idee kommt aus den Reihen der FDP. Der Luzerner Nationalrat Peter Schilliger fordert, dass man jetzt auf die alte Version der Vorlage setzen soll, die vom Nationalrat Ende 2018 versenkt wurde.

Der Vorschlag birgt Zündstoff. Rot-Grün liess die Variante damals in der Abstimmung im Parlament abstürzen, weil sie als verwässert galt. In der Folge eskalierte die Diskussion. Der Widerstand der Klimajugend auf der Strasse wurde heftiger. Und für das Scheitern der Vorlage wurde primär die FDP verantwortlich gemacht, weil sie mitgeholfen hatte, das CO₂-Reduktionsziel im Inland aus dem Gesetz zu streichen und die Vorgaben für Gebäudesanierungen abzuschwächen. Plötzlich stand das FDP-Kürzel für «Fuck de Planet». Präsidentin Petra Gössi sah sich gezwungen, den Kurs in der Umweltpolitik zu ändern. Der Ständerat zimmerte dann ein neues CO₂-Gesetz.