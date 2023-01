Problem Fachkräftemangel – Jetzt soll es die 4-Tage-Woche richten Linke Politikerinnen fordern eine Reduktion der Arbeitszeit. Sie haben mit dem Personalmangel ein neues Argument in der Hand. Doch geht ihre Logik auf? Jacqueline Büchi

Die Hotelkette 25 Hours hat für ihre Angestellten in Zürich bereits die 4-Tage-Woche eingeführt. Foto: PD

Weniger lang arbeiten – und trotzdem voll verdienen? Die Forderung nach einer Reduktion der Wochenarbeitszeit hat in feministischen und gewerkschaftlichen Kreisen eine lange Tradition. Bisher blieb die verkürzte Arbeitswoche ein sozialdemokratischer Wunschtraum. Politische Vorstösse dazu scheiterten zuverlässig.

Entsprechend gross war die Überraschung, als das Basler Parlament Mitte Januar eine Motion überwies, die eine 38-Stunden-Woche für die Angestellten der Kantonsverwaltung verlangt. Auffällig ist auch die Tonalität des Vorstosses: Argumentiert wird nicht mit gebeutelten Arbeitnehmerinnen oder Vereinbarkeitsproblemen. Stattdessen ist die Rede von der «Arbeitgeberattraktivität» des Kantons und der «starken regionalen Konkurrenz». Nur mit einer Reduktion der Arbeitszeit könne es gelingen, genug neue Mitarbeitende zu finden und die alten zu halten, lautet die Kernaussage.

Es war das Glück von Motionär Pascal Pfister (SP), dass am Tag der Abstimmung im Rat einige Exponenten aus der politischen Mitte und liberalen Parteien fehlten, die das Resultat noch hätten kippen können. Auch muss der Vorstoss bis zur Umsetzung noch weitere Hürden nehmen. Dennoch ist der Sozialdemokrat überzeugt davon, dass der Zeitpunkt des Erfolgs kein zufälliger ist. Pfister sagt: «Mit dem Fachkräftemangel hat das Thema für weitere politische Kreise eine gewisse Dringlichkeit erhalten.» Deshalb hätten auch einzelne Bürgerliche den Vorstoss unterzeichnet.

Firmen setzen auf 4-Tage-Woche

Tatsächlich diskutieren auch Wirtschaftskreise den Effekt einer Arbeitszeitreduktion – insbesondere in Gestalt einer 4-Tage-Woche – seit einiger Zeit mit zunehmender Ernsthaftigkeit.

Mehrere Schweizer Unternehmen kündigten in jüngerer Vergangenheit öffentlichkeitswirksam an, ihre Angestellten nur noch an vier statt fünf Tagen arbeiten zu lassen. Ob Zürcher Marketingagentur, Walliser Baufirma oder Hotelketten wie 25 Hours: Sie alle erhoffen sich, damit für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiver zu werden. Wobei nicht alle die Wochenarbeitszeit effektiv reduzieren: bei manchen müssen an vier Arbeitstagen mehr Stunden geleistet werden.

In einer Arbeitsmarktstudie, die das Forschungsinstitut Sotomo vergangenes Jahr im Auftrag des Versicherungskonzerns Axa durchgeführt hat, reagierten 38 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen vorsichtig positiv auf das Konzept einer 4-Tage-Woche. Für die Studienautoren steht dabei fest, dass der «verbreitete Mangel an Fachkräften» Grund für die verhältnismässig hohe Zustimmung ist. Dieser scheine zu einem «Abbau mentaler Barrieren beizutragen», heisst es im Bericht.

Und die Digitalstrategin Sara Weber schwärmt im Interview mit dieser Redaktion: «Wir sehen, dass Handwerksbetriebe, die auf eine 4-Tage-Woche wechseln, auf einmal attraktiver sind und mehr Bewerbungen kriegen.»

Vorbild ist Island

Für SP-Nationalrätin Tamara Funiciello steht ebenfalls fest, dass kürzere Arbeitswochen die Situation auf dem Arbeitsmarkt entspannen könnten. Sie will nicht warten, bis die Unternehmen im Land von sich aus die Arbeitszeit reduzieren. Stattdessen verlangt sie in einer Motion, die derzeit im Parlament hängig ist, eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf maximal 35 Stunden – für alle Arbeitnehmenden, bei vollem Lohnausgleich für tiefe und mittlere Löhne.

Funiciello sagt, eine Senkung der Arbeitszeit mache die Menschen nicht nur gesünder und glücklicher: «Die Massnahme macht es gerade für Frauen einfacher, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, weil Erwerbsarbeit und Familienarbeit besser vereinbart werden können.»

Geht es nach ihr, soll niemand in der Schweiz länger als 35 Stunden pro Woche arbeiten müssen: Die Berner SP-Nationalrätin Tamara Funiciello. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wie die meisten Befürworterinnen des Modells verweist sie auf das Beispiel Island: Nachdem im Inselstaat eine dreijährige Testphase positiv verlaufen war, hat dort inzwischen ein Grossteil der Angestellten das Anrecht auf eine 4-Tage-Woche bei vollem Lohn. Studien zufolge ging die Produktivität im Land trotz der kürzeren Arbeitswochen nicht zurück.

Durchzogener sind die Erfahrungen in Schweden, wo die kürzere Arbeitswoche in einem Versuch zwar zu zufriedeneren Arbeitnehmenden, aber auch zu höheren Kosten führte.

«Ein Coiffeur kann nicht schneller Haare schneiden und eine Busfahrerin nicht mehr Touren machen in derselben Zeit.» Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse

Für Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse, beruht die Debatte, die nun die Schweiz erfasst hat, auf einem «fundamentalen Missverständnis». «Aus der egoistischen Sichtweise eines einzelnen Betriebs mag die 4-Tage-Woche ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sein – aus gesamtwirtschaftlicher Sicht verschärft sich die Personalnot dadurch hingegen noch.»

Minsch sagt, es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Informatiker konzentrierter und dadurch produktiver sei, wenn er pro Woche weniger lang am PC sitze. «In vielen Branchen geht diese Rechnung aber schlicht nicht auf. Ein Coiffeur kann nicht schneller Haare schneiden und eine Busfahrerin nicht mehr Touren machen in derselben Zeit.» In der Folge brauche es in solchen Unternehmen also mehr Personal für die gleiche Arbeit.

Minsch empfiehlt, den Blick nach Frankreich statt nach Island zu richten. «Die Folgen der 35-Stunden-Woche sind dort katastrophale Löhne und eine schleppende Wirtschaftsentwicklung.» Da lobe er sich die Schweiz, sagt Minsch: Hier könne dank der hohen Löhne jeder und jede selber entscheiden, sein Pensum zu reduzieren. «Würde auf politischem Weg eine tiefere Wochenarbeitszeit verordnet, wäre das hingegen fatal.»

«Bullshit-Jobs»

Der Basler SP-Politiker Pascal Pfister räumt ein, dass eine Arbeitszeitreduktion wohl nicht in allen Branchen ohne zusätzliche Stellen möglich ist. Insofern handle es sich in erster Linie um eine Massnahme zur Attraktivitätssteigerung einzelner Arbeitgeber – in diesem Fall der Kantonsverwaltung.

Pfister ist jedoch überzeugt, dass es mittelfristig auch gesamtgesellschaftlich einen Nutzen hätte, die Arbeitszeit zu reduzieren. Er verweist auf den vom US-Ethnologen David Graeber geprägten Begriff der «Bullshit-Jobs». «Wenn Menschen, die ihren Job als nutzlos empfinden, von Montag bis Freitag bis 18 Uhr im Büro sitzen, bringt das allen Beteiligten wenig.» Andere Befürworter argumentieren zudem, dass sich die Mitarbeitenden in vielen Branchen ohnehin am Freitagnachmittag bereits mental ins Wochenende verabschiedeten. Zumindest in diesen Fällen lasse sich die Arbeitszeit ohne Produktivitätsverluste reduzieren.

Economiesuisse-Chefökonom Minsch erwidert, so funktioniere der Mensch nicht. Er ist überzeugt: Bei einer 4-Tage-Woche würde man in manchen Büros die Woche anstatt am Freitag bereits am Donnerstagnachmittag locker ausklingen lassen. «Darauf wette ich.»



Jacqueline Büchi ist Autorin im Inlandressort und Mitglied der Tagesleitung der Redaktion Tamedia. Schwerpunkt ihrer Berichterstattung ist die Gesundheits- und Gesellschaftspolitik. Sie startete 2008 als Radiojournalistin und durchlief seither verschiedene Stationen bei Medien im In- und Ausland. Mehr Infos @j_buechi

