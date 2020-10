Masterplan für Basels Hotspot – Jetzt soll der gesamte Barfi erneuert werden In einem parlamentarischen Vorstoss fordert SVP-Grossrat Joël Thüring die Neugestaltung des Barfüsserplatzes und stützt sich dabei auf die Architekten Herzog & De Meuron. Simon Erlanger

Mehr Platz für Gastronomie, kein Tramhaus und vielleicht ein Neubau des Stadtcasinos von 1939: Der Barfüsserplatz

soll komplett erneuert werden. Foto: Pino Covino

Der Barfüsserplatz ist das Herz der Stadt. Der FCB feiert hier seine Titel, legendäre Restaurants, Bars und Beizen sind hier beheimatet, Generationen von Jugendlichen verabredeten sich hier, und mit dem Grossen Musiksaal des Stadtcasinos verfügt der Barfi auch über einen der weltweit besten Konzertsäle. Dieser wurde eben erst von Herzog & de Meuron erweitert und umgebaut. So weit, so gut, doch das ganze Ensemble scheint etwas in die Jahre gekommen. Zuletzt wurde der Platz Anfang der achtziger Jahre erneuert.