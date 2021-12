Interview mit Christian Drosten – «Jetzt schreibt Omikron die Regeln» Der Virologe ist in der Corona-Zeit eine der gewichtigsten deutschsprachigen Stimmen. Im Interview spricht er darüber, was ihn am Virus überrascht hat, was die neue Variante bedeutet und über das mögliche Ende der Pandemie. Christina Berndt , Georg Mascolo

«Es ist wie ein Indizienprozess, den ich gegen das Virus führe»: Christian Drosten. Foto: Jacobia Dahm (Redux/ Laif)

Es ist kurz vor Weihnachten, und die Politik hat wegen Omikron und des neuen Expertenrates gerade noch mehr Fragen an Deutschlands profiliertesten Corona-Kenner, den Direktor der Virologie an der Charité. Trotzdem wirkt Christian Drosten so ruhig, wie man ihn auch aus dem Podcast kennt. Der Weg zu ihm: verschnörkelt durch die kleinen Gässchen der Backsteinbauten auf dem Charité-Gelände in Berlin-Mitte. Dann öffnet sich die Tür zu einem sehr geräumigen Chefzimmer. Zusammengesuchtes Mobiliar, alles sehr karg. Es hallt.