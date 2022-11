Proteste in China – Jetzt rüstet das Regime zum Gegenschlag Chinas Sicherheitsbehörden dürften von den Papier schwenkenden jungen Menschen auf den Strassen überrascht worden sein, die Zensoren im Netz waren es auf jeden Fall. Doch das dürfte sich nun rasch ändern. Lea Sahay

Zuerst liess die chinesische Polizei die Menschen gewähren, nun versucht sie, den Protest einzudämmen. Foto: Kevin Frayer (Getty Images)

Für viele junge Menschen fühlte es sich wie ein Sieg an, als sie am Sonntagabend im Zentrum Pekings demonstrierten. Sie zündeten Kerzen an zum Gedenken an die Opfer des Brandes, bei dem am Donnerstag in Chinas Westregion Xinjiang zehn Menschen starben. Andere stimmten die Internationale an oder sangen die Nationalhymne. Viele hielten weisse Blätter in die Luft: Ein leeres, weisses Blatt Papier ist zum Symbol des Widerstandes geworden. Für all das, was die Demonstranten sagen wollen, aber nicht dürfen.