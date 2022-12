Nach öffentlicher Empörung – Jetzt nimmt die Politik die Basler Galgenfischer ernst Grossratsmitglieder können plötzlich nicht genug betonen, wie wichtig ihnen der Fortbestand der Fischergalgen unter der Solitude-Promenade sei. Eine Bestandesgarantie erhalten sie aber nicht. Katrin Hauser

Ein «Wahrzeichen der Stadt»: Die Fischergalgen am Rheinufer. Foto: Nicole Pont

Mit gewissen Gruppen, so heisst es, legt man sich in Basel besser nicht an: mit den FCB-Fans, den Fasnächtlern, den Schrebergärtnerinnen – und seit neustem: den Galgenfischern.