Ueli Maurers provokativer Auftritt – Jetzt muss sich der Gesamtbundesrat erklären In einer Videoaufnahme sagt SVP-Bundesrat Maurer, die Schweiz werde von Experten regiert, die Regierung habe in der Corona-Krise versagt. Jetzt muss sich der Gesamtbundesrat dazu äussern. Charlotte Walser , Markus Häfliger

Nicht nur das Shirt, auch die Rede wirft Fragen auf: Bundesrat Ueli Maurer (links) an einem SVP-Anlass in Wald ZH. Foto: Twitter

Was sagt der Gesamtbundesrat zu Ueli Maurers umstrittenem Auftritt an einem SVP-Anlass in Wald ZH?Am letzten Freitag verweigerte Guy Parmelin die Antwort. Solche Themen «diskutieren wir innerhalb des Kollegiums, wenn es etwas zu diskutieren gibt», sagte der Bundespräsident. Doch jetzt können Parmelin und seine Bundesratskolleginnen und -kollegen sich nicht länger drücken.

Denn die Bundeshausfraktion der SP hat neun detaillierte Fragen zu Maurers Auftritt eingereicht. Diese muss der Gesamtbundesrat am nächsten Montag in der Fragestunde des Nationalrats beantworten. Dabei fokussiert die SP nicht auf das T-Shirt der sogenannten Freiheitstrychler, das Maurer am fraglichen Anlass getragen hat – sondern auf die Rede, die er gleichenorts hielt und von welcher ein Videomitschnitt existiert. Darin äussert sich Maurer äusserst kritisch gegen den Gesamtbundesrat und gegen das Gesundheitsdepartement von Alain Berset.