Politisch korrekte Liebe – Jetzt muss man schon rechtfertigen, auf wen man steht Bei einer Kuppelshow wird eine Kandidatin als transphob bezeichnet, weil sie sagt, dass sie nicht auf Transmenschen stehe. Gleichzeitig schliessen sich Rechtsextreme einer Bewegung von «Super-Heterosexuellen» an. Meinung Katrin Hauser

Die Sendung «Princess Charming» ist eine Kuppelshow für Lesben, die auf TV Now nachgeschaut werden kann. Bild: TV Now

Manchmal hat man das Gefühl, dass alles, was man tut, politisch ist. Simple alltägliche Handlungen werden von anderen beobachtet – und bewertet.

In Basel ist dieses Problem akzentuiert. Da gibt es dezentrale Kompostiererinnen, die ihre Freunde mit empörten Blicken strafen, wenn sie vertrocknetes Gemüse in den Bebbi-Sack werfen. Wer sich gegen schlechte Arbeitsbedingungen einsetzt und dennoch im H&M einkauft, schleicht sich dort zu Randzeiten rein – stets in der Angst, jemandem zu begegnen, der hämisch «Doppelmoral!» kreischt. Sogar die Speisen in Bars und Restaurants haben einen politischen Beigeschmack. Smoothie-Bowls schmecken grün bis grünliberal, Kalbsleberli eher bürgerlich. Der ehemalige FDP-Sicherheitsdirektor kommt nicht ins linke Hirscheneck rein. Und in konservativen Fasnachtsbeizen wird der Kollege mit Migrationshintergrund schräg angeguckt.