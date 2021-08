Dioxin-Drama - Jetzt muss Landwirt Fritz Maurer rehabilitiert werden

Familie Maurer führte in Suhr AG einen Musterbetrieb, bis sie verleumdet wird. Foto: Archiv Familie Maurer

Es sei doch verrückt, dass etwas bis heute nachwirkt, was schon so lange zurückliegt. Elisabeth Maurer meint damit die Schmutzkampagne, die ihr Vater erleben musste. Und das nur, weil der Landwirt in den 70er-Jahren vor Gift aus der nahen Kehrichtverbrennung warnte. In der Folge wurde Fritz Maurer verleumdet und ruiniert.

Seine Kinder wühlt das Unrecht noch immer auf. Und auch das, was damals tatsächlich aus der Kehrichtverbrennung kam, wirkt bis heute nach: hochgiftige Dioxine. Sie können in der Umwelt mehrere Jahrzehnte überdauern. Offenbar lange genug, um bei den Behörden in Vergessenheit zu geraten.