US-Präsident Joe Biden – Jetzt muss er das Land wieder aufrichten Joe Biden weiss, was Leid bedeutet. Deshalb ist er der richtige Präsident für ein verwundetes Amerika. Doch die Aufgabe ist schwierig – auch weil er in der eigenen Partei Widersacher hat. Hubert Wetzel aus Washington

Seine Maske wurde im Wahlkampf zu einem politischen Symbol: Joe Biden, der neue US-Präsident. Foto: Kevin Lamarque (Reuters)

Gewonnen ist gewonnen, die US-Verfassung kennt da keine Grautöne. Der Präsidentschaftskandidat, der im Electoral College mindestens 270 Stimmen bekommt, zieht ins Weisse Haus ein. Joe Biden mag sich einen klareren Sieg über Donald Trump gewünscht haben, einen Triumph, der ihm die Möglichkeit gegeben hätte, zu behaupten, er habe ein grosses Mandat des amerikanischen Volkes erhalten. So kam es nicht, Biden gewann knapp. Aber das ist zweitrangig. Fest steht: Joseph Robinette Biden Jr. wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Dass Biden nun dort ist, wo er ist, hat direkt mit jenem Mann zu tun, der der 45. Präsident war und der die Wahl verloren hat – mit Donald Trump. Der Demokrat Biden hat mehr als vier Jahrzehnte in der US-Politik verbracht, 36 Jahre davon als Senator, danach 8 Jahre als Vizepräsident von Barack Obama. Er hat während dieser Zeit zweimal vergeblich versucht, Präsidentschaftskandidat seiner Partei zu werden. Es gab in Washington daher viele Menschen, die Biden zwar durchaus mögen, aber zugleich auch der Ansicht waren, er habe sein politisches Potenzial eigentlich spätestens mit der Vizepräsidentschaft ausgereizt.

Er will die «Seele unserer Nation» retten

Und Biden hätte seine dritte Präsidentschaftskandidatur, die jetzt mit Mühe und Not erfolgreich endete, wahrscheinlich auch nicht auf sich genommen, hätte er nicht das Gefühl gehabt, dass das Land ihn braucht, weil es nicht noch einmal vier Jahre Trump erträgt. Und dass er der am besten geeignete Demokrat ist, um Trumps desaströser Präsidentschaft ein Ende zu bereiten.

Dieses Gefühl hat den Wahlkampf von Biden wesentlich geprägt. Der frühere Vizepräsident hat sich von Anfang an nicht besonders um politische Programme oder Ideen gekümmert. Seine innerparteiliche Rivalin Elizabeth Warren machte es zu ihrem Motto, für jedes Problem und jedes Problemchen «einen Plan» zu haben, am besten einen sehr detaillierten. Bernie Sanders, der bis zum Schluss mit Biden um die Präsidentschaftskandidatur stritt, warf ebenfalls mit grossen Reform- und Revolutionsplänen um sich.

Im Gegensatz zum neuen Präsidenten hatte sie für jedes Problem einen Plan: Biden mit seiner innerparteiliche Rivalin Elizabeth Warren während der demokratischen Präsidentschaftsdebatten 2019. Foto: Mike Blake (Reuters)

Biden hingegen erkannte, dass das, was Trump in und mit den USA anrichtete, weit tiefer ging und dramatischer war als die Frage, mit welchem Prozentsatz künftig Kapitalgewinne versteuert werden sollen. Gleich in seinem ersten Wahlkampfvideo machte Biden daher klar, worum es seiner Ansicht nach in diesem Wahlkampf ging – um nichts Geringeres als um die «Seele unserer Nation».

Wie genau das US-Gesundheitswesen umgestaltet werden sollte, war Biden im Grunde herzlich egal.

Biden trat deswegen mit einem Versprechen an, das mehr mit seinem Charakter – und mit dem Charakter Trumps – zu tun hatte als mit abstrakten politischen Konzepten: Die Amerikaner müssten entscheiden, ob sie Trumps Amerika wollten, ein abgeschottetes, xenophobes, nationalistisches, engherziges Land, oder ob sie zurückkehren wollten zu den demokratischen und freiheitlichen Idealen und Werten, auf denen Amerika gegründet und dessen Hüterin es jahrzehntelang gewesen sei. Wie genau das US-Gesundheitswesen umgestaltet werden sollte, war Biden, im Gegensatz zu Warren und Sanders, im Grunde herzlich egal.

Die Wähler sahen das offensichtlich ebenso, wenn allerdings auch nur knapp. Biden hätte eine leichtere Präsidentschaft vor sich, hätte ihm nicht am Wahltag ein wesentlicher Teil der Amerikaner mitgeteilt, dass sie mit dem Amtsinhaber eigentlich sehr zufrieden sind – dass sie Trumps Amerika sehr wohl bevorzugen. Biden wird ein gespaltenes Land und eine gespaltene Partei führen müssen. Das ist keine leichte Aufgabe für einen Mann, der auf das achte Lebensjahrzehnt zugeht.

Bereits 1987 stieg er zum ersten Mal ins Rennen um die Präsidentschaft: Joe Biden verkündet seine Kandidatur im Kreise der Familie mit den Söhnen Hunter, Beau, Tochter Ashley und Ehefrau Jill Biden. Foto: Jim Graham (Reduxopictures/Laif)

Aber eigentlich ist Joe Biden durchaus der richtige Präsident für das Land und die Zeit. Die USA haben ein brutales Jahr hinter sich: Das Coronavirus hat eine knappe Viertelmillion Menschen getötet und die wirtschaftliche Existenz von Millionen Amerikanern vernichtet.

Das Land wurde von den gewalttätigsten politischen Unruhen seit mehr als einem halben Jahrhundert erschüttert, die Gesellschaft ist zerrissen und gespalten, viele Amerikaner sehen ihre eigenen Landsleute als Feinde. Selten zuvor hatten die USA so dringend einen Menschen als Präsidenten nötig, der seine vordringlichste Aufgabe darin sieht, das Land wenigstens ein wenig zu heilen, den Schmerz und den Hass zumindest ein bisschen zu dämpfen.

Er hat die Menschen getröstet

Joe Biden weiss, was Schmerz ist und wie man damit umgeht, ohne zu zerbrechen – wie man den eigenen Schmerz vielleicht sogar nutzt, um anderen in ihrem Schmerz zu helfen. Biden hat seine erste Frau und seine Tochter bei einem Autounfall verloren, einer seiner Söhne starb an Krebs, ein weiterer Sohn war drogenabhängig.

Das waren bittere Schläge. Aber bei seinen Wahlkampfauftritten wirkte Biden immer dann besonders präsent und authentisch, wenn er davon erzählte, wie er diese Schläge überwunden hat. Und es gibt Dutzende Menschen, die in den vergangenen Jahrzehnten ähnliche Tragödien erlebt haben und die bis heute erzählen, wie Joe Biden sie angerufen, sie getröstet und ihnen durch finstere Zeiten geholfen hat.

Das war eine sehr altmodische, männliche und vor allem weisse Ikonografie, um den Kandidaten Biden zu definieren.

In politischer Hinsicht verkörpert Joe Biden, das kann man wohl feststellen, eher nicht die Zukunft – weder die Zukunft der Demokraten noch die der USA. Biden ist 77 Jahre alt, bei seiner Vereidigung am 20. Januar 2021 wird er 78 sein, am Ende seiner ersten Amtszeit 82. Sein Wahlkampf begann mit einem Video, in dem amerikanische Soldaten zu sehen waren, die im Zweiten Weltkrieg die Strände der Normandie und von Iwo Jima stürmten. Seinen ersten öffentlichen Wahlkampfauftritt hatte Biden in einem Lokal der Truckergewerkschaft Teamsters in Pittsburgh, Pennsylvania.

Das war schon eine sehr altmodische, männliche und vor allem weisse Ikonografie, die da ausgepackt wurde, um den Kandidaten Biden zu definieren. Am Vorabend der Wahl trat Biden zwar zusammen mit Lady Gaga auf. Aber auch das änderte nichts mehr an der Tatsache, dass die Demokraten – und eigentlich auch Amerika – sehr viel jünger, moderner, weiblicher, bunter und vielfältiger sind als der künftige Präsident. Der wirkt in seiner eigenen Partei doch eher altväterlich, um es höflich auszudrücken.

Das Land ist sehr viel jünger, moderner, weiblicher, bunter als sein neuer Präsident: Am Vorabend der Wahl trat Biden zusammen mit Lady Gaga auf. Foto: Andrew Harnik (AP)

Biden wird das zu spüren bekommen. Die junge, linke Garde der Demokraten war überhaupt nicht begeistert davon, dass er Präsidentschaftskandidat geworden ist. Biden galt ihnen als zu moderat, zu konventionell, zu langweilig, zu wenig ambitioniert, was die grossen gesellschaftlichen und politischen Würfe angeht. Und der knappe Wahlausgang dürfte Bidens Kritiker eher noch in ihren Ansichten bestärken .

Die Jagd auf Biden ist eröffnet

Biden würde diese Charakterisierung zwar sofort unterschreiben, er wäre vermutlich stolz darauf. Ein Argument, mit dem er im Wahlkampf stets für sich warb, war, dass er auch mit Republikanern gut auskommen könne. Er sieht das als einen Pluspunkt, wenn nicht gar als den Kern aller Politik in einer Demokratie: Kompromisse suchen und finden. Aber auch das ist eben etwas, was in der Vergangenheit ein Qualitätsmerkmal bei einem Politiker gewesen sein mag. Heute zählt in Washington die Treue zur eigenen Partei und zum Dogma, bei den Republikanern ganz besonders, mehr und mehr aber auch bei den Demokraten.

Er weiss aus eigener, leidvoller Erfahrung, was Schmerz ist: Joe Biden tröstet beim Gedenken zum Terroranschlag vom 11. September eine Frau. Foto: John Angelillo (Getty Images)

Bisher hat der Leidensdruck durch Trumps Präsidentschaft (und der verzweifelte Wunsch, den Tyrannen im Weissen Haus loszuwerden) die Demokraten geeint, nur deswegen haben sie sich im Wahlkampf alle hinter Biden geschart. Aber viele taten das nur mit zusammengebissenen Zähnen. Jetzt, da Trump vertrieben ist, wird die Jagd auf Biden losgehen, und die Parteilinke wird mit aller Macht versuchen, ihm ihren politischen Kurs aufzuzwingen.

Doch solche innerparteilichen Richtungskämpfe sind normal. Biden hat in den vergangenen vier Jahrzehnten etliche davon ausgekämpft, er wird damit klarkommen. Aus seiner Sicht ist ein wesentlicher Teil seiner Mission ja auch schon erfüllt: Donald Trump hat das Präsidentenamt verloren, den Amerikanern und der Welt bleiben vier weiter Jahre voller Chaos, Zwietracht und Hetze erspart. Der Albtraum ist vorbei.