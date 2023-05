David Degen nach dem FCB-Aus – «Jetzt müssen wir den Fokus auf die letzten drei Spiele richten» FCB-Präsident David Degen ist nach dem Halbfinal-Aus der Basler enttäuscht, aber auch stolz auf die Mannschaft. Jetzt erwartet er aber volle Konzentration auf die Liga. Tilman Pauls

FCB-Präsident David Degen. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

David Degen, was sagen Sie so kurz nach dem Ausscheiden des FCB? Ich bin stolz auf die Mannschaft. Das Spiel heute hat alles mitgebracht, das war eine wahnsinnige Stimmung von unseren Fans. So auszuscheiden ist bitter, aber ich bin einfach nur stolz auf die Spieler, die Fans und die Kampagne, die wir gespielt haben. Jetzt haben wir noch drei Spiele in der Liga, auf die wir uns konzentrieren müssen.

Was hat zum Sieg gefehlt? Schwer zu sagen. Spontan fällt mir ein: das gewisse Quäntchen Glück. Auf diesem Niveau kannst du es dir nicht erlauben, zwei, drei Sekunden nicht aufzupassen. Es ist bitter, wie es passiert ist. Denn ein Penaltyschiessen wäre sicher heiss geworden.

Der FCB hat gut begonnen, dann aber auch nachgelassen. Das sehe ich auch so, ja, es hat sich ein bisschen abgezeichnet. Nach der Pause hatten wir 15 sehr gute Minuten, da ist uns auch der Ausgleich zum 1:1 gelungen. Dann haben wir aber ein bisschen zurückgeschaltet. Aber so ist das gegen ein Team wie die Fiorentina. Ich will nicht wissen, was die für ein Budget haben. Sie gehören zu den besseren Clubs in Italien und haben eine enorme Qualität.

Wie nervös waren Sie während der Partie? Ich war sehr nervös. Wir haben uns schliesslich alle sehnsüchtig gewünscht, dass wir in den Final kommen. Aber wir haben eine super internationale Kampagne gespielt.

In der Liga besteht trotzdem weiterhin die Gefahr, dass der FCB das europäische Geschäft verpasst. An das denke ich jetzt nicht. Wir haben in der Liga noch drei Spiele vor uns. Wenn wir die gewinnen, ist die Chance gross, dass wir die Saison auf dem dritten oder vierten Platz abschliessen. Jetzt müssen die Spieler sich zusammenraufen und sich auf die Spiele in der Liga konzentrieren.

Was macht Ihnen Zuversicht, dass das gelingt? Wenn ich ein Spieler wäre, dann würde ich auch nächstes Jahr wieder gerne so eine europäische Kampagne erleben. Dann würde ich Vollgas geben, um das wieder zu erreichen. Wir hätten in der Qualifikation zur Conference League wohl wieder einen ähnlichen Weg wie in diesem Jahr. Aber dafür brauchen wir Punkte. Und Lugano wird am Sonntag sicher top motiviert nach Basel kommen.

Aber die Frage ist ja auch, ob dafür die Energie noch reicht. So ist der Fussball. Wir sind heute als Verlierer aus dem Spiel gegangen. Jetzt geht es darum, aus der Niederlage zu lernen. Es ist klar, dass den Spielern am Freitag noch vieles weh tun wird, sie werden sich ärgern über das aus. Aber dann muss der Fokus auf den Sonntag gerichtet werden.

Braucht es dafür noch einen extra Appell des Präsidenten? Das wissen die Spieler auch ohne meine Worte. Vielleicht sage ich noch das eine oder andere. Aber ich denke nicht, dass ich viele Worte verlieren muss.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

