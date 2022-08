Chaos beim FC Barcelona – Jetzt mobbt Barça seine Spieler raus Mit bizarren Methoden versucht der Grossclub, Frenkie de Jong zu vertreiben. Sein Abschied würde es erleichtern, Spielberechtigungen für die Zugänge zu erhalten. Javier Cáceres

Sorgenkind ohne eigenes Verschulden: Frenkie de Jong soll gehen, verlangt der Verein. Doch noch hat der Niederländer einen Vertrag. Foto: Alejandro Garcia (EPA/Keystone)

Robert Lewandowski wartet auch am Mittwoch noch auf die Erlaubnis, für den FC Barcelona in der spanischen Liga auflaufen zu dürfen. Der Club hofft allerdings, der Spielberechtigung des Stürmers und weiterer Zugänge durch den spanischen Ligaverband LFP am Dienstag ein Stück nähergekommen zu sein. Doch die Zeit drängt: In Spanien startet der Ligabetrieb am kommenden Wochenende. Und zu den wenigen Dingen, die bei Barça klar sind, zählt dies: Zum Saisonauftakt muss sich der FC Barcelona am Samstag im Camp Nou mit Rayo Vallecano messen. Der Rest ist mal wieder kompliziert.