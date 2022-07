Zubringer Bachgraben – Jetzt machen Anwohner aus Basel Druck für die neue Strasse In Allschwil boomt die Wirtschaft, in Basel-West wachsen die Sorgen wegen des Verkehrs. Die Quartiervereine fordern nun den schnellen Bau des Entlastungstunnels. Das soll die Lebensqualität erhöhen. Alexander Müller

Sie wollen eine neue Strasse – damit in ihren Quartieren die Lebensqualität steigt: Nico Baier, Marcel Rünzi und Remo Fankhauser (v. l. n. r.). Foto: Alexander Müller

Das Bachgrabenareal in Allschwil ist das derzeit am schnellsten wachsende Gebiet: Hier manifestiert sich der anhaltende Boom der Life-Sciences-Branche. Zahlreiche neue Gebäude sind in Planung oder sind bereits fertiggestellt worden. Wie jenes des neuen Tropeninstituts, das im Frühling eingeweiht wurde.