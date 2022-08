Was wurde bisher gemacht?

Die IWB investiert ausschliesslich in erneuerbare Stromproduktion. Seit den 80er-Jahren kennt der Kanton Vorgaben an Gebäudehüllen und Gebäudetechnik. Als einziger Kanton kennt er eine Lenkungsabgabe auf Strom und seit 2017 dürfen nur noch erneuerbare Heizsysteme eingebaut werden. Rund die Hälfte der Haushalte ist an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wärme wird mit Abfall und Holz aus der Region erzeugt. Dieses Netz wird in den nächsten Jahren noch ausgebaut.