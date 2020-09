Die Gewerkschaft meldet sich zu Wort

Die Gewerkschaft SEV schreibt in einer Mitteilung, dass man trotz des schlechten Ergebnisses der SBB nicht den Kopf verlieren dürfe. Und weiter: "Die SBB hat in den letzten Jahren mit ihren Sparübungen die Mitarbeitenden schwer belastet und das Unternehmen an seine Grenzen gebracht. Aufgrund dieser Erfahrung sind wir bereit mitzudenken, wie intelligent gespart werden kann. Aber einen Schnellschuss zulasten des Personals wollen wir nicht", lässt sich Vizepräsidentin Barbara Spalinger von SEV zitieren.