Tierischer Fund in Gelterkinden – Jetzt lebt die Schildkröte im Schulgebäude Schulkinder fanden diese Woche eine frei laufende Schildkröte im Dorf. Nun ist man auf der Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin. Karoline Edrich

Vorerst lebt die Schildkröte in einer Box im Hofmatt -Schulhaus. Bild: zvg

Es ist ein ungewöhnlicher Fund: Am Dienstag entdeckten Gelterkinder Schulkinder eine frei laufende Schildkröte im Dorf, in der Nähe des Schulhauses Hofmatt. In einer mit Stroh ausgestatteten Box brachten die Kinder das Tier in die Schule, sagt Hauswart Martin Geneto. Dort sei diese jetzt vorübergehend untergebracht. «Tagsüber nehmen die Schulkinder die Schildkröte raus auf die Wiese, damit sie dort etwas frische Luft und Auslauf bekommt», berichtet der Hauswart gegenüber dieser Zeitung.

Die Suche nach dem Besitzer oder der Besitzerin gestalte sich bisher schwierig. Mit mehreren Aufrufen auf Facebook versucht Geneto Aufmerksamkeit zu erregen: «Die Schildkröte sollte langsam untergebracht werden», schreibt er dort. Mit mehreren Tierhalterinnen und Tierhaltern sei er bereits telefonisch in Kontakt gewesen. «So habe ich erfahren, dass Schildkröten zwei Kilometer pro Tag laufen können. Das Tier könnte also von überall in Gelterkinden abgehauen sein».

Um der Schildkröte ein artgerechtes Zuhause zu ermöglichen, habe sich nun ein Schildkrötenbesitzer gemeldet, welcher das Tier vorläufig bei sich aufnimmt. «Wenn sich der Besitzer nicht meldet, müssen wir die Schildkröte ins Tierheim bringen», so der Hauswart.

Könnte das Ihre Schildkröte sein, oder wissen Sie, wem sie gehört? Melden Sie sich bei Martin Geneto unter der Nummer 061 985 50 19.

Fehler gefunden?Jetzt melden.