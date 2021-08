Basel und das Betteln – Jetzt kommt die Polizei mit Piktogrammen und Google Translate Justizdirektorin Stephanie Eymann (LDP) liess an der Medienkonferenz vom Donnerstag keinen Zweifel daran: Sie will die neuen, verschärften Bettelregeln umsetzen. Ab 1. September gelten sie. Wir haben die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Mischa Hauswirth

Zu nah: Betteln vor Billettautomaten und an ÖV-Haltestellen ist nur noch mit einem Mindestabstand von fünf Metern möglich. Die neue Regel gilt ab dem 1. September 2021. Foto: Tamedia-Archiv

Ab wann gilt das Bettelverbot?

Ab kommendem Mittwoch, 1. September. Regierungsrätin Eymann (LDP) hat explizit erwähnt, dass ab dann die Kantonspolizei den Auftrag habe, die Regeln umzusetzen. Eine Schon- oder Übergangsfrist wird es nicht geben – auch, weil der Dialog mit den Bettlergruppen schon seit längerer Zeit laufe und sie auf die Neuregelung hingewiesen worden seien.

Was erwartet die Roma-Bettler und andere Bettler jetzt?

Alexandra Maier vom Community Policing der Kantonspolizei Basel-Stadt sagt, es werde nach wie vor zuerst das Gespräch mit Bettlerinnen und Bettlern gesucht. Erklären vor Sanktion, heisst die Devise. Das bedeutet konkret: Aufzeigen, warum Betteln am Standort oder in der Art und Weise, wie es gemacht wird, in Basel-Stadt verboten ist. Um die sprachlichen Hürden zu überwinden, komme Google Translate zum Einsatz, erklärt Maier. Das sei kein Problem: Fast alle Bettler hätten ein Handy – und sie seien sehr gut vernetzt. Zudem haben die Polizistinnen und Polizisten jetzt einen Flyer zur Hand. Zwar bleibe das Betteln in Teilen des Kantons nach wie vor erlaubt, es gibt aber Zonen und Bereiche, da führt Basel-Stadt die 5-Meter-Regel ein. Das bandenmässige Betteln war zwar immer verboten, doch für die Polizei war und ist es fast nicht beweisbar.