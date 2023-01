Marktpotenzial Fisch ohne Fisch – Jetzt kommt der Vegi-Fisch Das Angebot an Fleischersatzprodukten ist riesig, doch wie sieht es bei Meerestieren aus? Gründe, nach Alternativen zu suchen, gibt es zuhauf – und die Möglichkeiten sind zumindest theoretisch gross. Anne Waak

Sieht aus wie knuspriger Fisch, schmeckt vielleicht auch so: Vegane Sushi-Rollen. Foto: Getty Images

In der Küche geht ja nichts übers Ausprobieren. Und deshalb muss dieser Text beginnen mit ein paar kleinen gold-braun panierten Quadern, die in einer gut geölten Pfanne langsam vor sich hin rösten und sehr knusprig werden. Tatsächlich verbreiten Sie bald einen seltsam vertrauten Duft in der Küche, den man zwar lange nicht mehr erlebt hatte, der einen aber sofort um Jahrzehnte zurückversetzt. Jetzt nur noch Kartoffelstock dazu, ein paar Spitzer Zitronensaft – fertig ist das Kinderglück.