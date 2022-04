Frenkendorf trifft auf Franking – Jetzt kommen die Österreicher Ende April bekommt Frenkendorf einen Besuch von seiner Partnergemeinde aus Oberösterreich. Über drei Tage lang soll gefeiert werden. Karoline Edrich

Die Frenkendörfer Halbmondclique wird den Österreichern ein Willkommensständchen spielen. Bild: Tino Briner

Von Freitag, 29. April, bis Sonntag, 1. Mai, soll in Frenkendorf die Post abgehen: Das Dorf bekommt Besuch von seiner Partnergemeinde Franking aus Oberösterreich. Rund 40 Personen werden anreisen, so Gemeindepräsident Roger Gradl. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Frenkendorf sind eingeladen, das offizielle Festprogramm steht bereits fest. Und dieses hat es in sich: Über drei Tage ist praktisch durchgehend etwas los.

Am Freitagabend beispielsweise findet im gesamten Dorfkern eine Frühlingsfasnacht statt: Die Frenkendörfer Guggenmusik Güllepumpi und die Halbmondclique sollen durch den Dorfkern ziehen und in verschiedenen Restaurants sowie dem Güllepumpi-Keller und im Halbmond-Cliquenlokal haltmachen. Bis 2 Uhr nachts soll das fasnächtliche Treiben gehen.

Vier Jahre warten

All zu lang schlafen dürfen die Oberösterreicher danach jedoch nicht, denn am Samstag um 11 Uhr soll es losgehen mit dem sogenannten «Frenkendorf Partnerschaftstrail». «Erlebt unser Dorf auf einem kurzweiligen Rundgang und löst unterwegs versteckte Botschaften, Rätsel und vieles mehr», heisst es im Programm. Am anschliessenden «offiziellen Partnerschaftsabend» soll die Partnerschaftsurkunde feierlich unterschrieben werden.

Entstanden sei die Idee für die Partnerschaft vor vier Jahren, sagt Gemeindepräsident Roger Gradl gegenüber dieser Zeitung. «Das Gradl-Geschlecht kommt ursprünglich aus Franking, deshalb sind wir im Sommer immer dort». An einem bierseeligen Abend 2018 habe man gefunden, eine Partnerschaft sei eine gute Sache. Nach mehreren pandemiebedingten Absagen könne die Partnerschaft nun ganz offiziell besiegelt werden.

