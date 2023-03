Ärztemangel – Jetzt kommen die Heavy Nurses Pflegefachfrauen und -männer mit einem Zusatzstudium können 80 Prozent der Aufgaben von Hausärzten übernehmen. Experten sehen das neue Berufsmodell als Lösung für den Nachwuchsmangel. Fabienne Riklin

Die typischen Ein-Personen-Hausarztpraxen sind ein Auslaufmodell. An ihre Stelle treten vermehrt interprofessionelle Teams mit sogenannten Heavy Nurses. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Die Grundversorgung in den ländlichen Gebieten ist am Anschlag und droht gar in eine Unterversorgung abzurutschen. Vor allem Hausärztinnen und Hausärzten aus ländlichen Regionen fehlen Nachfolger, die bereit sind, ihre Praxis zu übernehmen und 7×24 Stunden abrufbereit zu sein.