Geldverdienen mit Werbung – Jetzt kommen die Gratis-Leihvelos nach Basel Fahrräder der Firma Adbike kann man kostenlos ausleihen, muss dafür aber mindestens täglich fünf Kilometer zurücklegen. Nach der Pilotphase in Basel will das Start-up in andere Schweizer Städte expandieren.

Solche Werbevelos kann man jetzt gratis leihen. Foto: adbike

Das Basler Start-up-Unternehmen Adbike stellt ab sofort «kostenlose Premium-Velos zum privaten Gebrauch» zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung vom Montag schreibt. Finanziert würden die Gefährte mit Einnahmen durch die integrierten Werbeflächen. Man suche Fahrerinnen und Fahrer, die das Velo täglich nutzten und an öffentlichen Orten parkierten. Bedingung sei, dass man täglich eine Strecke von rund fünf Kilometern zurücklege.

Das Einsatzgebiet der Velos spiele hingegen keine Rolle – sei es für den Weg zur Arbeit, zur Uni oder für die Freizeit. Wichtig sei einzig, dass die Velos in Basel täglich gefahren und gut sichtbar im öffentlichen Raum abgestellt würden. Anders als bei den üblichen Sharing-Angeboten werde das Velo von einem fixen Fahrer gefahren.

Bonus-System

Das Start-up arbeitet zudem mit einem Bonus-System: «Je mehr Kilometer gefahren werden, desto mehr Punkte werden gutgeschrieben. Die Punkte werden bei lokalen Anbietern eingelöst oder in Pro Innerstadt Gutscheine umgetauscht.» Die Werbevelos würden via GPS geortet, die Fahrrouten aufgezeichnet und für die Werbekunden ausgewertet.

Die Idee der Räder mit Werbeflächen stammt ursprünglich aus Deutschland. In der Schweiz habe der Jungunternehmer Hans-Georg Bell mit der Firma adbike die Rechte für Werbevelo übernommen, wie das Unternehmen schreibt. «Der Start erfolgt in Basel, nach erfolgreicher Pilotphase folgt die Expansion in weitere Schweizer Städte.»

