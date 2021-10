Hilfe für Sehbehinderte in Basel – Jetzt können manche BVB-Haltestellen auch sprechen «Text to Speech» nennen die BVB ihre neue Serviceleistung: Die gelben Kästchen bei den Fahrplaninformationen lesen laut vor, was auf den Anzeigetafeln steht. Markus Wüest

Einzelne Haltestellen verfügen bereits über so eine gelbe Infobox für Blinde und Sehbehinderte. Foto: Markus Wüest

Sehenden fällt das leuchtende Gelb sofort auf. Zum Beispiel bei der Haltestelle des 3er-Trams am Aeschenplatz in Richtung Birsfelden. Und da ja angeschrieben steht «Bitte drücken», haben wir gedrückt. Und dann liest einem eine weibliche, offenbar computergenerierte Stimme eins zu eins vor, was oben am selben Mast auf der Fahrplaninfo steht. Also die nächsten Abfahrtszeiten des Dreiers.

«Text to Speech» nennen die BVB diese Vorlesemaschine. Gedacht ist sie für Blinde und Sehbehinderte. Gemäss Sonja Körkel, Mediensprecherin der BVB, wurden die ersten dieser knallgelben Geräte im ersten Quartal dieses Jahres nach der Gesamterneuerung am Centralbahnplatz installiert. Nach und nach werden nun weitere Haltestellen entsprechend ihrer Wichtigkeit damit ausgerüstet. Die BVB gehen dabei gezielt vor.